Olythe se déploie en l'Europe

C'est l'expérience vécue au Nevada en début d'année qui été le révélateur de la nécessité de passer rapidement par la case export. "Lors du CES Las Vegas nous avons compris qu'il fallait nous étendre à l'international", confirme Guillaume Nesa, co-fondateur avec Etienne Flesch, d'Olythe.

Cette startup, installée à Aix-en-Provence, a réussi à miniaturiser la technologie d'analyse du taux d'alcool contenu dans l'air expiré. Le résultat de 3 ans de R&D. Auxquels se sont ajoutés 3 ans d'industrialisation, avant de passer par la phase commercialisation début 2020.

Des premiers pas sur le marché hexagonal ont permis à Olythe de mesurer l'appétence de celui-ci pour ce e-étylotest, appelé Ocigo pour le segment BtoC et Ocicorp pour le segment BtoB. Un e-éthylotest qui est la miniaturisation de la spectroscopie infrarouge, technique habituellement utilisée par les forces de l'ordre. Un avantage concurrentiel face aux autres offres d'éthylotest présentes sur le marché que la startup entend conserver.

Adapter aux différentes législations

L'international est donc un élément de la stratégie qui doit conforter la croissance. Pour aller sur ces marchés européens, Olythe a du forcément adapter ses produits, prendre en compte la législation de chacun d'eux. "Qui dit internationalisation, dit adaptation. En France, on calcule en grammes par litre de sang. Dans certains pays ce sont d'autres critères qui sont pris en compte. Mais globalement, on retrouve trois catégories, le jeune conducteur, le conducteur expérimenté et le conducteur professionnel", explique Guillaume Nesa.

Pour passer à l'offensive sur ces différents pays, Olythe s'appuie sur son site e-commerce mais aussi sur la vente directe. "Nous travaillons avec plusieurs marketplaces dont Amazon, mais pas seulement car Amazon n'est pas présent dans tous les pays. Nous travaillons avec des distributeurs locaux qui nous ouvrent des canaux de distribution". Parmi les marchés qu'Olythe regarde particulièrement, figurent la Suisse - "un marché intéressant pour nous" - l'Angleterre également. "Nous concentrons la force, là où elle est nécessaire".

Les Etats-Unis, par segments de marché

Cependant l'Europe ne devrait pas être l'unique vecteur d'export. La startup regarde activement le pays de l'Oncle Sam. "Nous continuons notre prospection aux Etats-Unis. Nous avons établi de bons contacts", précise Guillaume Nesa....