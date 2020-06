iBiopsy, la plateforme d'imagerie à base d'IA qui confirme la stratégie de Median Technologies

Il y a des étapes dont on pressent qu'elles sont celles qui font passer un gap. Le résultat de l'étude préliminaire menée par Median Technologies via sa plateforme iBiopsy sur l'évaluation non-invasive du risque de récidive chez les patients atteints de cancer primaire du foie est de celles-ci.

Pour rappel, iBiopsy est une plateforme, bourrée d'intelligence artificielle, qui permet de considérer des biomarqueurs d'imagerie non-invasifs. C'est précisément sur cette capacité disruptive que repose toute sa plus-value comme toutes ses promesses.

L'étude menée sur des patients atteints de cancer primaire du foie - appelé carcinome hepato-cellulaire ou CHC - a mesuré les risques de récidive en considérant l'intensité de la fibrose hépatique. Ce qui a une incidence non négligeable notamment sur le traitement.

C'est ce qu'explique Fredrik Brag, le fondateur et directeur général de Median Technologies. "Le taux de mortalité de ce type de cancer à 5 ans est de 95 %. Et il n'existe aujourd'hui, aucun traitement qui fonctionne". L'opération, lorsqu'elle est possible, retire la tumeur. Cependant le risque de récidive est réel. En étant capable de prédire la capacité de récidive du cancer chez un patient, c'est son traitement thérapeutique qui est alors adapté et ordonné en conséquence. La mesure de la fibrose hépatique est stratégique dans la détermination de la récidive ou non. Traditionnellement, cela se fait par un examen anatomo-pathologique - c'est-à-dire par biopsie hépatique - avec le risque de prélever, la fibrose étant étendue et non homogène, un fragment qui ne soit pas significatif. Sans compter que ce type d'intervention est risqué pour le patient et couteux.

L'importance d'une IA nourrie de data de qualité

La capacité de iBiopsy à mesurer le risque de récidive de façon non invasive répond donc à plusieurs enjeux. Outre le fait d'éviter les biopsies, la plateforme est même plus précise que les autres techniques d'imagerie existantes.

Mais le résultat de cette étude a aussi une incidence sur les autres plans de développement de iBiopsy, dont notamment l'évaluation du degré de fibrose hépatique dans la stéatose hépatique non alcoolique, appelée NASH. Ce qui est possible pour le CHC étant possible, par extension, sur le NASH.

L'autre point fort que démontre cette étude, c'est l'importance de la data. Et ce n'est pas pour rien que Median Technologies a...