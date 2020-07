Comment Senseen veut servir l’agroécologie

L'agroécologie fait de plus en plus d'adeptes. Ce nouveau modèle agricole alternatif au courant conventionnel vise à prendre en considération les écosystèmes dans la production. Aux intrants utilisés par l'agriculture traditionnelle (produits phytosanitaires, semences non biologiques...), l'agroécologie oppose les interactions entre les organismes naturels présents dans un sol préservé permettant d'optimiser récoltes et rendement tout en diminuant les impacts négatifs sur l'environnement. Des nouvelles pratiques qui s'inscrivent dans une vision à long terme, que d'aucuns estiment bien plus rentables dans les prochaines années car pérennes.

Green Deal

Sur le papier, l'agroécologie à tout pour plaire et constitue un contributeur de poids à l'objectif d'une transition vers une agriculture plus vertueuse...