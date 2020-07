Pourquoi Mobendi passe dans le giron de TTS

Cet été, Mobendi s'engage dans une nouvelle phase de développement. Née Advansolar en 2010, la jeune pousse technologique s'est d'abord déployée sur un concept de bornes de recharge solaire pour véhicules et petits matériels électriques avant de s'orienter, en 2016, vers le segment plus porteur du vélo électrique partagé avec une solution clé-en-main permettant de gérer des flottes de 5 à 200 vélos. Un pivot réussi puisqu'en deux ans l'entreprise niçoise revendique une hausse de 400% de son chiffre d'affaires (non communiqué). Dans son portefeuille clients, des petites et moyennes collectivités comme les communautés de communes Maurienne-Galibier et Sud Corse, des grands comptes à l'instar de PWC et...