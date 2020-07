Anapix : derniers réglages avant la distribution grand public

(Crédits : DR)

Installée à Meyreuil, cette startup a développé une application permettant de détecter d’éventuels mélanomes pour les traiter au plus vite. Après un an et demi de mise sur le marché à destination des dermatologues, l’entreprise s’apprête à toucher les particuliers. Un défi technologique plus complexe, qui lui permettra de passer à la vitesse supérieure.