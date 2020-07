Qista, spécialiste de la lutte contre les moustiques, s'envole à l’international

Pénible pour certains, le moustique est pour d'autres un véritable enjeu de santé publique. Dengue, paludisme, chikungunya, Zika... ces maladies qu'il véhicule sont responsables de 750 000 décès par an à l'échelle mondiale. Ce qui en fait le premier prédateur de l'Homme.

Pour s'en protéger, de nombreuses solutions existent, du bâtonnet de citronnelle au biocide en passant par les huiles essentielles et autres répulsifs. Mais il faut souvent choisir entre efficacité et innocuité. Longtemps promu comme la solution bio la plus pertinente, le Bti, une bactérie larvicide, a finalement été remis en cause par différentes études dont une de la Tour du Valat, en Camargue. Une étude qui a motivé la création de Qista par Pierre Bellagambi et Simon Lillamand.

"Dans les opérations de démoustication, ces bactéries sont épandues dans l'eau", explique Pierre Bellagambi, co-fondateur de l'entreprise. "Elles sont consommées par les larves de...