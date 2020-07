Op Sea Log structure le transport maritime pétrolier

La gestion logistique des navires et des ports ressemble souvent à un grand ballet. Chacun y joue un rôle précis pour donner une harmonie générale. La métaphore et surtout vrai pour le conteneur. Dans le milieu de l'énergie, et du pétrole notamment, c'est moins vrai. C'est ce qu'a constaté Arnaud Dianoux, ex-capitaine de la marine marchande. C'est après avoir également travaillé sur un projet de data pour Bourbon qu'il décide de créer Op Sea Log pour organiser tous ces va-et-vient. "Les armateurs et affréteurs ont très peu de visibilité, la puissance de la donnée et l'expérience humaine offrent un très gros levier pour améliorer la performance maritime", explique-t-il.

Depuis septembre 2015, la société marseillaise travaille donc sur...