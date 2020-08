Ces startups qui révolutionnent la santé

Pocramé : objectif monde

Installée à Aubagne, accélérée par l'IHU Méditerranée Infection, cette jeune entreprise innovante a mis au point une borne qui permet de détecter de façon rapide, plusieurs infections. Si sa solution a d'abord intéressé le secteur maritime - la startup a fourni sa solution à deux acteurs locaux - elle ne compte pas rester uniquement en mer mais vise aussi un développement avec des acteurs bel et bien implantés à terre.

C'est Mephilab, soit un laboratoire mobile, qui se présente sous forme de borne, que la jeune entreprise octroie l'opportunité de poser un diagnostic en 15 minutes sur certaines infections contagieuses et évidemment peu anodines pour la santé du patient atteint. L'épidémie de la Covid-19 a fait porté un intérêt certain sur Mephilab. CMA CGM et Ponant l'ont choisi pour équiper leurs navires. "Pour le moment, nous nous sommes limités à la région Provence-Alpes Côte d'Azur par tropisme régional. Cela nous a permis de bien tester nos modèles et de monter en...