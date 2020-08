Comment Physio Assist veut passer à la vitesse supérieure

Après quatre ans de commercialisation et le moment si particulier du confinement, Physio Assist avait envie de passer à une nouvelle étape de son développement et de prendre plus d'envergure. Elle a pour cela opéré un changement de gouvernance en nommant Anne Rieser présidente de l'entreprise.

Membre du conseil d'administration de l'entreprise depuis deux ans, elle a acquis une expertise dans le domaine des dispositifs médicaux, travaillant pour des sociétés telles que ResMed, Zimmer ou Medtronic. "J'ai notamment une expertise opérationnelle dans le domaine commercial qui complète bien celle d'Adrien Mithalal, le fondateur de l'entreprise", juge-t-elle.

Pour rappel, Physio Assist a développé Simeox, un appareil...