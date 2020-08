L'EdTech Crocos-Go Digital confirme ses ambitions de leadership

Les robots et drones ont bien des utilités et bien plus qu'on l'imagine parfois. Leur programmation revêt notamment un intérêt tout particulier, celui de permettre la stimulation des fonctions cognitives chez les enfants, notamment pour ceux faisant preuve de précocité ou présentant des troubles. C'est sur cette idée que naît Crocos-Go Digital il y a deux ans, son fondateur Vincent Berge s'intéressant personnellement au sujet. Fondateur de la startup Think&Go - revendue entre temps - il imagine que IA, drones et robots sont en capacité de traiter les problèmes de discernement des enfants et des seniors.

L'idée prend alors corps via des ateliers ludiques, imaginés en amont avec des neuro-spécialistes, orthophonistes et neuro-psychiatres. "L'attention de l'enfant est prise...