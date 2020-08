Neuro-sys mise sur les tests in vivo pour changer d’échelle

(Crédits : DR)

Basée à Gardanne, l'entreprise réalise des études pharmacologiques liées aux maladies neurodégénératives. Après la réalisation de tests in vitro, l’accompagnement aux entreprises et la recherche et développement, elle se dote d’une nouvelle corde à son arc : les tests in vivo. Avec l’ambition de changer de dimension.