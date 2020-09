e.Nova Aerospace veut son ticket pour le New Space

Le 2 septembre dernier, le premier nanosatellite monégasque a été mis en orbite. Réalisé en un temps record par la société Orbital Solutions, fondée il y a tout juste un an, OSM-1 CICERO (c'est son nom) pèse 10 kilogrammes et se destine à l'observation de la Terre, plus particulièrement à la collecte des données atmosphériques. Quelques mois auparavant, alors que la crise de la Covid-19 ne trustait pas encore toutes les conversations, c'est la société sophipolitaine Acri-ST, spécialiste de la partie segment-sol, qui faisait parler d'elle à travers l'acquisition des bâtiments de l'ancien Centre d'Etudes et de Recherche Géodynamiques et Astronomiques (Cerga) à Grasse. Son idée ? Transformer le site en centre de pilotage, de réception et d'exploitation des données issues de ces nano et...