Comment Doinsport répond aux besoins des complexes sportifs

Elle s'imaginait en Booking.com du sport, une plateforme dédiée à l'organisation de matchs qui aurait fait le lien entre joueurs et clubs. Elle a sondé le marché avec une première version, a tenté d'élargir son socle de clients et s'est finalement rendue compte que le besoin était davantage du côté des professionnels que des sportifs. "Nous avons constaté qu'ils perdent un temps fou à gérer les opérations du quotidien", explique Rémy Chevalier, co-fondateur de l'entreprise. "Soit parce qu'ils sont mal digitalisés et font beaucoup de choses sur papier, avec des bases de données sur téléphone portable qu'ils risquent de perdre. Soit parce qu'ils utilisent quatre ou cinq logiciels qui ne communiquent pas entre eux". D'où l'intérêt de tout centraliser en un seul et même progiciel, de la gestion des...