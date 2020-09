Biocéanor s'ancre à l’international

(Crédits : DR)

Des bureaux en Norvège et aux Etats-Unis, des relais commerciaux au Chili, en Indonésie, au Vietnam : la bluetech basée à Sophia-Antipolis, spécialiste des stations sous-marines connectées capables d’analyser et de prédire la qualité de l’eau passe par l'export pour prendre position sur le marché des fermes aquacoles et enclencher celui de la surveillance environnementale. Une accélération dans laquelle la crise sanitaire n’est pas étrangère...