L'innovation se partage-t-elle facilement entre les startups et les grands groupes ? Comment les pépites servent-elles les besoins en disruption des grandes entreprises ? Comment ces mêmes grandes entreprises intègrent-elles les nouveaux modèles et les nouveaux produits issus d'une R&D externe ? Comment cela nourrit-il un écosystème dynamique et résiliant ? Bref, l'open innovation est-elle une utopie ou une réelle valeur ajoutée ? C'est le sujet qui sera au centre d'un débat organisé par La Tribune et la Mission French Tech ce 11 septembre à suivre en direct en vidéo.