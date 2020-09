Azuvia crée la serre filtrante par les plantes

Née à Paris en 2019, installée à Avignon depuis février 2020, Azuvia veut prendre position sur le terrain de la filtration naturelle des eaux. A la manœuvre, quatre ingénieurs en biotechnologie, issus de Sup Biotech Paris, qui ont imaginé une serre filtrante permettant de traiter les eaux de façon biologique. "Notre solution repose sur la combinaison de trois procédés : la culture hors-sol (l'hydroponie), la captation de la matière par les plantes (phytoremédiation) et la dégradation de la matière organique (minéralisation)", explique Olivier Lucas, directeur commercial et co-fondateur avec Tristan Bauduin,...