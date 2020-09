Planktovie : du plancton et beaucoup d’ambition

C'est un petit mot qui veut dire beaucoup ; un singulier qui cache une infinie pluralité. Le plancton regroupe tous les animaux et végétaux qui flottent dans le milieu aquatique. Il peut s'agir de larves de crevettes, de méduses, de micro-algues, mais aussi de virus ou de bactéries, ce qui représente pas moins de 98 % de la biomasse des océans. Le plancton est à la base de la chaîne alimentaire dans laquelle il joue un rôle primordial. Utile dans la mer, il l'est aussi pour l'ensemble de la Terre puisqu'il fournit la moitié du dioxygène que nous respirons. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines souches de plancton seraient dotées de vertus thérapeutiques.

C'est ce qui motive la création de Planktovie, fin 2016. "L'idée était de développer des molécules à visée thérapeutique", explique son PDG Olivier Detournay. Mais ce genre d'aventure demande du temps et des moyens financiers que les fondateurs de l'entreprise n'ont pas. "On s'est donc tournés vers des choses plus terre à terre en vendant aux laboratoires des sources de plancton...