Pourquoi une filière nationale du diagnostic in vitro ?

(Crédits : DR)

Portée par trois pôles de compétitivité – Eurobiomed, Lyonbiopôle, Medicen – et par le syndicat afférant, cette structuration très officielle vise à faire mieux émerger une filière déjà très bien placée en terme d'innovations et que la Covid-19 a, malgré elle, mis en exergue. Et les enjeux sont clairs : accès aux marchés, collaborations plus fortes et surtout, soutien à la croissance ce qui passe notamment par le sujet sensible du financement.