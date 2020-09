Fredrik Brag : "Median Technologies est l'une des plus belles sociétés innovantes en France"

Les nouvelles se suivent et elles se ressemblent. Depuis plusieurs mois, les résultats engrangés par Median Technologies ont de quoi donner le sourire à la PME basée à Sophia-Antipolis. Dernièrement c'est par exemple les résultats d'une étude rétrospective portant sur la mise en œuvre de sa plateforme iBiopsy pour l'identification de patients atteints de cancers à tumeurs solides et susceptibles d'être répondeurs à des traitements d'immuno-oncologie qui a apporté satisfaction. Un point de plus à placer sur les étapes de sa roadmap.

Continuer à évangéliser le marché

En effet, dans l'approche stratégique de son marché, Median Technologies parie beaucoup sur sa plateforme iBiopsy. Grâce à l'intelligence artificielle, cette dernière est capable d'extraire les bio-marqueurs d'imagerie non-invasifs qui sont les...