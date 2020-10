Quelle stratégie pour le Conservatoire international du corail ?

Magnifiquement admiré pour ses grandes barrières, le corail est pourtant un animal menacé de disparition, alors qu'il est pourtant essentiel à l'écosystème sous-marin, et qu'il présente des propriétés exploitables pour de nombreux domaines.

Le corail, ses particularités, ses besoins sont au cœur des travaux du Centre Scientifique de Monaco (CSM). C'est là, dans ses aquariums, que les scientifiques monégasques observent, traitent des données, protègent.

Le corail c'est tout le sujet de Didier Zoccola, chargé de recherche au sein du CSM et qui nourrit depuis longtemps l'idée d'une sorte d'arche de Noé du corail. Une arche qui pourrait rassembler les différentes espèces, venues du monde entier, permettant de les protéger, mais aussi d'aller plus loin dans la préservation et le développement.

90 % de risques de disparition

De cette idée d'arche de Noé sous-marine est née le concept du Conservatoire...