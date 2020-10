Déstabilisé par la crise, Objeos organise son rebond sur le marché de l'affichage dynamique

Fondée en 2015, Objeos conçoit et commercialise des écrans sphériques permettant aux annonceurs, c'est la promesse de la jeune pousse, de communiquer de manière impactante. "Nous sommes dans un environnement saturé d'informations diffusées sur des écrans et des affiches que personne ne regarde plus vraiment. Or les entreprises, les marques, les lieux de vente ou d'exposition ont besoin de communiquer de façon à ce que leur message soit vu et retenu", explique Vassili Okorokoff. Pour le dirigeant, physicien de formation et spécialiste du mapping-vidéo, la clé réside donc dans le support, en l'occurrence des sphères de 60 centimètres à 1 mètre de diamètre, baptisées P3rle, pilotables à...