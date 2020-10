Solutions 909 s’attaque au RGPD dans le secteur médical

Le sigle est bien connu des chefs d'entreprises. Quatre lettres qui devaient provoquer un petit bouleversement dans le monde économique. Le RGPD, pour règlement général sur la protection des données, s'applique depuis avril 2018. Il serre la vis sur la collecte et l'utilisation d'informations. Pour certains secteurs, la mise en pratique est évidente. Pour d'autres, elle est plus complexe. C'est notamment le cas dans la santé. "La réglementation concerne toutes les données administratives et aussi celles considérées comme sensibles comme l'IMC, l'historique des rendez-vous ou le compte-rendu d'une consultation. Elles bénéficient d'une attention particulière pour leur protection", résume Frédéric Fabregue, fondateur de Solutions 909.

