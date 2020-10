La solution d’Acwa Robotics pour éviter les fuites

Il fut un temps - pas si lointain - où l'eau potable était gratuite et semblait être une ressource inépuisable. Les temps ont changé et l'accès à cette ressource est au cœur d'enjeux tant humanitaires de géopolitiques. Ainsi, on estime que d'ici 2030, le déficit mondial en eau potable sera de 40 %. La faute aux dérèglements climatiques mais aussi au gaspillage lié aux fuites des réseaux de distribution. Fuites qui laissent échapper 20 à 40 % de l'eau potable qui y transite.

Pour minimiser ce gâchis, de nombreuses entreprises investissent pour détecter et traiter les fuites dans les meilleurs délais. "Mais plus on dépense pour cela, moins on peut investir sur la prévention et la rénovation du réseau. C'est un cercle vicieux", constate Jean-François Guideroni qui a co-fondé l'entreprise avec Jean-François Rossi.

...