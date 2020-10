Protecto prépare « le Linky de l’eau »

C'est pour répondre à un besoin non pourvu qu'en 2016 Protecto est créée. Le challenge alors : la protection des compteurs d'eau face au gel. Une obligation contractuelle souvent ignorée d'après les constatations de Mourad Amara, fondateur de l'entreprise, auparavant technicien pour une société des eaux à Arles. Avec son épouse, il conçoit une housse qui assure une protection jusqu'à -23°. Primée au concours Lépine, celle-ci rencontre immédiatement un certain succès commercial.

Quatre ans plus tard, entre 6 000 et 8 000 housses sont vendues chaque année, pour un chiffre d'affaire de 80 000 à 100 000 euros l'an dernier. Le produit est distribué aux particuliers et aux professionnels, sur internet et chez des distributeurs. « Nous avons signé...