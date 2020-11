David Lacombled : « Le jumeau numérique est un outil de politique publique »

(Crédits : DR)

A la tête de la Villa Numeris, think tank qui revendique mêler numérique et humain avec primauté pour ce dernier, cet ex-Orange, qui se partage entre Paris et Nice défend l’idée d’un modèle européen du digital et de l’usage intelligent car pertinent de la modélisation 3D pour imaginer la ville d’après-demain, celle de dans 20 ans. Ou comment unir prospective et rationalité.