Avec le Programme Atlas, acteurs publics et privés de la cancérologie s’unissent contre le lymphome

On le sait, laboratoires académiques et industriels ont parfois du mal à se parler. Pas la même manière de faire, des intérêts parfois en contradiction, des cultures différentes... Ce qui complexifie et ralentit parfois la mise sur le marché de nouvelles molécules thérapeutiques. Pour y remédier, de plus en plus d'acteurs œuvrent à créer des passerelles entre ces mondes.

Parmi eux, le Cancéropole Provence-Alpes Côte d'Azur. Ce « propulseur régional des recherches et innovations anticancers » a mis en place ces dernières années un programme de financement de l'innovation baptisé EmA (pour Émergence et accompagnement). Celui-ci naît d'un constat que dresse Clara Ducord, directrice du Cancéropole. « Pour aller plus loin dans ses recherches, un laboratoire académique a parfois besoin de faire appel à un industriel. Mais il existe un fossé entre ce vers quoi peut aller le chercheur et le niveau d'avancement à partir duquel un industriel peut investir ». Pourtant, l'industriel aimerait bénéficier des connaissances du laboratoire. Mais plus tôt il s'engage, plus le pari est risqué.

Grâce à son programme d'investissement, le Cancéropole propose à l'entreprise privée de venir un peu plus tôt tout en limitant la...