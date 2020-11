Comment Areco poursuit sa politique d’innovation

10% de son chiffre d'affaire, six salariés dédiés à temps plein à la recherche et développement ; l'innovation est au cœur de la stratégie d'Areco qui y consacre une bonne partie de ses moyens.

L'innovation, c'est même la matière première de la PME née en 1998 pour mettre à profit de la filière agro-alimentaire la technologie de nébulisation développée par la société IMRA Europe (groupe Toyota). Celle-ci consiste répandre dans un environnement de fines gouttelettes d'eau. À ne pas confondre avec la brumisation qui émet des gouttes plus grossières au moyen de buses.

Lorsque Michel Gschwind crée l'entreprise, il vise dans un premier temps les secteurs de la fromagerie et du vin, des productions qui nécessitent un certain niveau d'humidité dans l'air. La nébulisation leur permet une conservation optimisée des produits en même temps qu'un contrôle plus aisé. Et c'est dans une fromagerie que Michel Gschwind fait la connaissance d'un fournisseur de Grand...