Avily veut transformer l’expérience des voyageurs professionnels dans les Caraïbes

En raison de l'insularité des Caraïbes et du peu de solutions de transport par bateaux, beaucoup de professionnels s'y déplacent en avion. « En 2019, on a recensé 500 000 passagers professionnels entre Saint-Barthélémy, Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique », observe Gérome Arnell, co-fondateur d'Avily qui a auparavant travaillé comme agent opérationnel pour une compagnie aérienne. Et sur ces 500 000, 10 % voyagent plus de trois fois par mois.

Pourtant, selon Gérome Arnell, il n'existe pas de solutions confortables pour ces passagers qui passent souvent de longues heures à attendre. « Sur ce marché, on trouve soit des compagnies low-cost, soit du très très haut de gamme ».

Il décide alors de mettre sur pied sa propre compagnie. De petits avions accueillant six à dix voyageurs. Une fréquence de quatre vols par jour entre Saint-Martin, la Guadeloupe et la...