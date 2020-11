La proptech Attestis affirme ses ambitions internationales

Créée en 2017, Attestis continue de croître. "Depuis le lancement de notre solution d'affichage il y a deux ans, nous avons installé plus de 400 panneaux de permis de construire en France. Cela reste modeste par rapport à l'ensemble du marché, mais notre chiffre d'affaires (non communiqué, NDLR) est en progression continue", assure Guilhem Ensuque, dirigeant-fondateur de la proptech basée à Sophia Antipolis. Elle revendique un portefeuille-clientèle comprenant plus de 80 agences régionales de promoteurs immobiliers dont, pêle-mêle, Bouygues Immo, Nexity, European Homes, Gambetta, Eiffage, Kaufman & Broad... Lesquels ont vite vu l'intérêt de la solution proposée par la jeune pousse et adoubée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Celle-ci vise...