A Nice, le développement économique reste l'enjeu majeur

S'il a été l'un des nombreux maires à souhaiter un second tour se tenant dès ce mois de juin, le scrutin du dimanche 28 ne devrait pas réserver de surprise au cœur de la cinquième ville de France.

Arrivé largement en tête lors du premier tour en mars dernier avec 47,62 % des voix, loin devant le RN (16,70 %) et EELV (11,30%), Christian Estrosi devrait enchaîner un troisième mandat qui - crise de la Covd-19 mais surtout crise économique - ne démarrera pas tout à fait comme prévu.

Le contexte est particulier. Si les sondages donnaient Christian Estrosi vainqueur au premier tour, ils donnaient aussi une seconde place à la liste menée par Jean-Marc Governatori, candidat EELV et une place de joker à Philippe Vardon, candidat RN.

Une poussée de la liste "verte", poussée identique à ce qui se mesure ailleurs sur le territoire, qui se présentait comme l'alternative au développement économique, doublé notamment d'un développement urbanistique.

Sauf que le résultat du 15 mars a donné la seconde place à Philippe Vardon, avec surprise, tant la personnalité de cet ex Bloc Identitaire divise.

Jean-Marc Governatori, ex entrepreneur, avait pourtant réussi à rallier à sa cause le président d'Anticor, Jean-Christophe Picard. Pas suffisant pour confirmer dans les urnes.

Si, Covid ou pas, le résultat du second tour serait sensiblement le même, c'est bien davantage le score de l'actuel Premier magistrat qui sera significatif. Et évidemment, le rôle joué durant le début de la crise et sur l'après-confinement n'est pas anodin.

Un pacte économique

Dès le début du confinement, la Ville et la Métropole Nice Côte d'Azur ont décidé l'exonération des loyers pour les entreprises, les commerces et les associations installées dans les locaux appartenant à la Ville ou à la Métropole, prise en charge des loyers aussi été actée pour certains professionnels touchés par les fermetures administratives. Et il y a au aussi les millions d'euros débloqués pour participer aux fonds d'urgence, que ce soit en lien avec la CCI Nice Côte d'Azur ou avec la Région Sud. Le 28 mai dernier, c'est un Pacte économique pour l'emploi qui était signé avec les différents acteurs économiques, comportant diverses mesures de soutien et des campagnes de sensibilisation avec Pôle Emploi.

Car ce qui se joue à Nice c'est la gestion de la crise. Fortement impactée par l'arrêt de toutes activités de tourisme...