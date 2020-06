Rubirola confirme son avance, Vassal talonne

L'invité surprise des élections municipales à Marseille ce n'est ni le Covid 19, ni les préoccupations écologiques, ni même les préoccupations économiques : c'est le conditionnel. Car il semble assez délicat, à moins d'être muni d'une boule de cristal et doté de capacités de visions extralucides, pour affirmer qui sera, dans quelques semaines, le nouveau maire de Marseille.

Le sondage, effectué par BVA pour La Tribune et Europe 1 donne Michèle Rubirola, la tête de liste du Printemps marseillais, vainqueur avec 35 % des voix, suivie, avec 30 % des suffrages, par Martine Vassal, candidate Les Républicains. Stéphane Ravier, le représentant du Rassemblement national recueillant pour sa part 20 % des intentions de vote.

Un schéma qui confirme la configuration issue des urnes au premier tour, Michèle Rubirola ayant alors viré en tête, à 23,4 %, suivie par Martine Vassal à 22,3 % et Stéphane Ravier à 19 %.

Un schéma qui est également sensiblement celui du sondage réalisé par nos confrères de La Provence, publié le 17 juin, même s'il établissait un plus large écart, mettant Michèle Rubirola à 36 % des intentions de vote et Martine Vassal, loin derrière, à 29 % avec un Stéphane Ravier en embuscade à 22 %.

Un sondage qui est une photographie générale. Car le cas particulier de la Cité phocéenne - comme Lyon et Paris - est de faire reposer l'élection sur les résultats obtenus par secteurs. Une configuration et surtout un mode de calcul qui rend le scrutin encore plus incertain.

Les dissidents restent dans le jeu

Car la question centrale de l'élection est belle et bien là. Au jeu des maintiens, des alliances, des désistements sans accords, des triangulaires et quadrangulaires, bien malin qui peut en tirer un pronostic certain. C'est à la fois tout le sel et toute la difficulté...

Les dissidents de la droite, bien que n'ayant pas atteint plus de 10 % au premier tour, se maintiennent dans leur secteur respectif. Yvon Berland, l'ancien président d'Aix-Marseille Université, investi LREM, se maintient dans les 6ème et 8ème arrondissements. Bruno Gilles, l'ex-patron du parti Les Républicains, qui a longtemps espéré un rapprochement avec Martine Vassal en sa faveur, persiste et signe dans les 4ème et 5ème arrondissements. Le sondage BVA donne le premier à 2 % des intentions de vote, le second à 8 %.

A gauche, dans les 15ème et 16ème arrondissements, la dissidente...