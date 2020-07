Martine Vassal : une réélection et des enjeux

(Crédits : DR)

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Si l'élection municipale ne lui a pas été favorable, en revanche, celle concernant la présidence de la métropole aixo-marseillais, bien davantage. Voilà donc un second mandat pour celle qui préside aussi le Département des Bouches-du-Rhône. Avec dans son escarcelle, de la continuité et des projets.