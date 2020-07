Christian Estrosi : "Servir le territoire de Nice Côte d'Azur, ce n'est pas servir n'importe quel territoire"

C'est un véritable plaidoyer que fait Christian Estrosi pour son "bout de territoire". Rappelant que la Métropole Nice Côte d'Azur est la première métropole de France, de par sa date de naissance - 2012 - soit un temps d'avance qui a permis aussi de poser les jalons qui vont bien, dont le choix du périmètre concerné, ce qui n'est pas anodin, loin s'en faut.

Largement réélu - avec 116 voix sur 130 - le président de la Métropole Nice Côte d'Azur repart donc pour un nouveau mandat de six ans. Une nouvelle aventure tant les temps actuels - crise sanitaire et crise économique obligent - sont incertains, invitant à relever les défis. Et il y en a quelques-uns.

"Pas les mains vides"

Dont évidemment, le contexte actuel, celui d'une crise sanitaire qui n'est pas finie et d'une crise économique qui est là, "durablement" souligne...