Symphony conforte sa stratégie par la croissance externe

Un demi-million d'utilisateurs dans le monde possédant une licence Symphony, 360 entreprises qui collaborent en interne grâce aux solutions de la licorne américaine, des messages envoyés mensuellement en progression de 300 %... Si les résultats de la fintech née à Palo Alto et fondée par David Gurlé, originaire de Cannes, semblent insolents c'est qu'ils sont surtout le résultat d'une vision de l'évolution des besoins du secteur financier que la crise sanitaire et ses conséquences n'ont fait à la fois que confirmer et accélérer.

Car en remettant en question les modèles traditionnels, la Covid-19 a poussé les acteurs du secteur de la finance à adopter de nouveaux usages, jouant un effet d'accélérateur, notamment sur les investissements en technologies, virage déjà bien entamé, mais désormais indispensable. « Nous avons constaté une évolution du marché », confirme David Gurlé. Pointant que les solutions de Symphony servent...